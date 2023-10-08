Кавай Ленард о контрактных переговорах: «У нас с фронт-офисом все в порядке»

Форвард «Клипперс» не стал вдаваться в подробности контрактных переговоров с организацией в разговоре с прессой.

У Ленарда остался один гарантированный год в рамках действующего соглашения на 45,6 млн долларов. Он может воспользоваться опцией на сезон-2024/25 в размере 48,8 млн.

«Все нормально. Я приехал сюда в 2019 году, чтобы играть за « ». У нас с фронт-офисом все в порядке. <...> Не было ничего такого, чтобы мы торопились с их или моей стороны», – сказал Ленард.

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