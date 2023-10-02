Кавай Ленард о новых правилах: «Если лига пытается разобраться с тем, что я делал в «Рэпторс», она может успокоиться – я был травмирован весь сезон»

Теги Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард не считает правильным введение новых правил, касающихся распределения нагрузки.

Отныне два звездных игрока не смогут получить отдых одновременно.

«Если лига пытается разобраться с тем, что я делал в «Рэпторс», она может успокоиться. Потому что я был травмирован в течение всего сезона. Если могу играть, я буду играть. Каждый день летом тренируюсь для того, чтобы быть на паркете, а не наблюдать со стороны. Никакое новое правило лиги не поможет мне играть больше», – сказал Ленард на пресс-конференции.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.kras
Как ни странно, но меньшее количество матчей для Кавая = большему количеству сыгранных матчей)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий