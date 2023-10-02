Кавай Ленард о новых правилах: «Если лига пытается разобраться с тем, что я делал в «Рэпторс», она может успокоиться – я был травмирован весь сезон»

Форвард « » не считает правильным введение новых правил, касающихся распределения нагрузки.

Отныне два звездных игрока не смогут получить отдых одновременно.

«Если лига пытается разобраться с тем, что я делал в «Рэпторс», она может успокоиться. Потому что я был травмирован в течение всего сезона. Если могу играть, я буду играть. Каждый день летом тренируюсь для того, чтобы быть на паркете, а не наблюдать со стороны. Никакое новое правило лиги не поможет мне играть больше», – сказал Ленард на пресс-конференции.

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