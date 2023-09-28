Кавай Ленард и Пол Джордж полностью здоровы в преддверии тренировочного лагеря
Звездные форварды «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж подходят к тренировочному лагерю команды «полностью здоровыми», рассказал президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк.
«Оба полностью здоровы. Оба провели очень продуктивное межсезонье, и очевидно, что два наших лучших игрока полностью заинтересованы в том, чтобы добиться чего-то особенного для «Клипперс». Они показывают это своими действиями, поэтому мы очень рады тому, что они оба полностью здоровы и будут полноценными участниками лагеря», – цитирует управленца журналист ESPN Ом Янгмисук.
Ленард вылетел по ходу серии первого раунда плей-офф против «Финикса» после разрыва мениска. Джордж не выходил на паркет с конца марта, когда получил растяжение связки колена правой ноги.
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