Кавай Ленард и Пол Джордж полностью здоровы в преддверии тренировочного лагеря

Теги Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Звездные форварды «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж подходят к тренировочному лагерю команды «полностью здоровыми», рассказал президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк.

«Оба полностью здоровы. Оба провели очень продуктивное межсезонье, и очевидно, что два наших лучших игрока полностью заинтересованы в том, чтобы добиться чего-то особенного для «Клипперс». Они показывают это своими действиями, поэтому мы очень рады тому, что они оба полностью здоровы и будут полноценными участниками лагеря», – цитирует управленца журналист ESPN Ом Янгмисук.

Ленард вылетел по ходу серии первого раунда плей-офф против «Финикса» после разрыва мениска. Джордж не выходил на паркет с конца марта, когда получил растяжение связки колена правой ноги.

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10 комментариев

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Игорь Ерин
"Кавай Ленард" и "полностью здоров" - оксюморон ...
+4
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бредихин
принимаем ставки. кто первый в лазарет?
+4
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Dmitry Trepov
а в предверии плей-офф?
+2
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Михаил Евдокимов
Очень хочется увидеть их здоровый сезон. На минуточку первый же здоровый сезон для Денвера закончился их чемпионством. Не факт , что здоровые клиперс так смогут, но посмотреть на это охота.
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ты не прав
Были же новости, что Кавай много пропустит, а тут за лето полностью востановился
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AnTikVar
Поверим только после видео совместной тренировки на фоне большого экрана с сегодняшним выпуском новостей...
И то небось будут происки нейросети.
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XobXob
Никогда такого не было и вот опять!
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ivan petrov
Ответ ygcn5c2ty9
новость из параллельной вселенной
Дык, зацени имя создателя новости: Ом Янгмисук. Явно инопланетянин.
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