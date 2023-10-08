Кэм Реддиш получил травму в первом матче за «Лейкерс»
Легкий форвард «Лейкерс» Кэм Реддиш получил повреждение в первом предсезонном матче – против «Голден Стэйт» (108:125).
У Реддиша растяжение голеностопа правой ноги, сообщает обозреватель Йован Буха со ссылкой на команду.
Реддиш провел на паркете 18 минут. Он отметился 1 набранным очком (0 из 4 с игры), тремя потерями, перехватом и блок-шотом. Форвард также сделал два подбора и две передачи.
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