Кэм Реддиш получил травму в первом матче за «Лейкерс»

Легкий форвард « » получил повреждение в первом предсезонном матче – против « » (108:125).

У Реддиша растяжение голеностопа правой ноги, сообщает обозреватель Йован Буха со ссылкой на команду.

Реддиш провел на паркете 18 минут. Он отметился 1 набранным очком (0 из 4 с игры), тремя потерями, перехватом и блок-шотом. Форвард также сделал два подбора и две передачи.

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