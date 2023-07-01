Кэм Реддиш перешел в «Лейкерс»
«Лейкерс» подписали контракт с форвардом Кэмом Реддишем (23 года, 203 см), информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Соглашение рассчитано на два сезона.
В 20 матчах за «Блэйзерс» Реддиш набирал в среднем 11 очков и 2,3 передачи, реализуя 44,3% бросков с игры.
Форвард перешел в команду из Орегона из «Нью-Йорка» в результате февральского обмена с участием четырех команд.
Это как будто история с Уэсбруком только наоборот. Там поверили, что можно собрать трех не стакающихся друг с другом звёзд и выиграть чемпионат. А тут, после удачного плей-офф, начали верить в то, что можно нашаманить ролевиков и выиграть чемпионат.
Я прямо чую попахивает опять менеджментом Леброна. Как будто вот на сей раз ему понравилось с Ривсами выходить в финал конфы и он решил, что вот если ещё взять пару-тройку ролевиков, то это все проблемы решит