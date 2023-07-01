Кэм Реддиш перешел в «Лейкерс»

Теги переходы Лейкерс Портленд НБА Кэм Реддиш Баскетбол

«Лейкерс» подписали контракт с форвардом Кэмом Реддишем (23 года, 203 см), информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Соглашение рассчитано на два сезона.

В 20 матчах за «Блэйзерс» Реддиш набирал в среднем 11 очков и 2,3 передачи, реализуя 44,3% бросков с игры.

Форвард перешел в команду из Орегона из «Нью-Йорка» в результате февральского обмена с участием четырех команд.

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4 комментария

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C4clutch
Они давно его хотели, не знаю правда зачем. 30% с трехи попадает, по меркам ЛАЛ это выдающаяся стата конкчно, но в целом перспективами от парня не веет.
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Lost
Если за минималку норм если дают хоть какие-то деньги - провал. Игрок посредственный. Если даже у Фила Хэнди не будет прогресса с ним то он на выход из лиги
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Forza
Повторю свою мысль недельной давности: все эти подписания типо крепких ролевиков от Лейкерс - вообще не внушают доверия.

Это как будто история с Уэсбруком только наоборот. Там поверили, что можно собрать трех не стакающихся друг с другом звёзд и выиграть чемпионат. А тут, после удачного плей-офф, начали верить в то, что можно нашаманить ролевиков и выиграть чемпионат.

Я прямо чую попахивает опять менеджментом Леброна. Как будто вот на сей раз ему понравилось с Ривсами выходить в финал конфы и он решил, что вот если ещё взять пару-тройку ролевиков, то это все проблемы решит
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Evgeniy 72
Ответ Lost
Если за минималку норм если дают хоть какие-то деньги - провал. Игрок посредственный. Если даже у Фила Хэнди не будет прогресса с ним то он на выход из лиги
Типичная двухлетняя минималка, с опцией игрока на второй год. Лейкерс его и раньше хотели, после отчисления из Портленда переход в ЛА читался.
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