Кэм Реддиш перешел в «Лейкерс»

« » подписали контракт с форвардом (23 года, 203 см), информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Соглашение рассчитано на два сезона.

В 20 матчах за «Блэйзерс» Реддиш набирал в среднем 11 очков и 2,3 передачи, реализуя 44,3% бросков с игры.

Форвард перешел в команду из Орегона из «Нью-Йорка» в результате февральского обмена с участием четырех команд.