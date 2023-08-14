Дарвин Хэм: «Лейкерс» близки к тому, чтобы стать чемпионской командой»

Главный тренер « » в интервью ESPN признался, что верит в чемпионские амбиции команды.

«Безусловно, я считаю, что мы близки к уровню чемпионской команды. У нас есть такие лидеры, как и ; некоторые таланты, которых мы смогли сохранить в команде – , и Д’Анджело Расселл.

Не забывайте тех, кого мы подписали: , , , . Думаю, что наши возможности не ограничены. Мы добавили «глубину» скамейки, много парней, обладающих мастерством, ростом и атлетизмом, так что я с нетерпением жду, когда все это объединится в одно», – сказал Хэм.

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