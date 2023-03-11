Кэм Реддиш об отсутствии игрового времени в «Нью-Йорке»: «Дело было в политике и личных предпочтениях»

Форвард « » высказал мнение о том, почему он не получал игровое время в « ».

«Было тяжело, но дело даже не в баскетболе. Это не имело никакого отношения к баскетболу. Дело было в политике и личных предпочтениях. Вот почему я не переживал.

Теперь я в совершенно другом положении. Мне повезло. Не всем выпадает второй шанс. У меня отличные партнеры по команде, отличные тренеры. Здесь очень позитивно. Будь то победа, поражение или ничья, никто не бьет тебя по голове — не то, чтобы это происходило в «Нью-Йорке» — но это больше в моем стиле», – сказал Реддиш.

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