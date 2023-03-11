Кэм Реддиш об отсутствии игрового времени в «Нью-Йорке»: «Дело было в политике и личных предпочтениях»

Теги Нью-Йорк Портленд НБА Кэмерон Реддиш Баскетбол

Форвард «Портленда» Кэм Реддиш высказал мнение о том, почему он не получал игровое время в «Нью-Йорке».

«Было тяжело, но дело даже не в баскетболе. Это не имело никакого отношения к баскетболу. Дело было в политике и личных предпочтениях. Вот почему я не переживал.

Теперь я в совершенно другом положении. Мне повезло. Не всем выпадает второй шанс. У меня отличные партнеры по команде, отличные тренеры. Здесь очень позитивно. Будь то победа, поражение или ничья, никто не бьет тебя по голове — не то, чтобы это происходило в «Нью-Йорке» — но это больше в моем стиле», – сказал Реддиш.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Ответ Tim Timson
какая ничья?)
Парень так мало играл, что даже забыл, что ничьей в НБА не бывает(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
какая ничья?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ Алексей Иванов
Одно дело, если бы Никс где то за плей ин барахтались, еще можно было бы понять. Другое дело, команда очень хорошо идет, многое получается, впервые за долгое время, на команду даже приятно смотреть. Поэтому такие претензии, не к месту и не по делу.
Его там посадили в глубокий запас. Хотя троица из Дьюка Рэддиш, Уильямсон, Баррэт - все талантливы. Никс так взлетели только благодаря Брансону, как здесь связан конфликт Рэддиша и Тибодо непонятно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Одно дело, если бы Никс где то за плей ин барахтались, еще можно было бы понять. Другое дело, команда очень хорошо идет, многое получается, впервые за долгое время, на команду даже приятно смотреть. Поэтому такие претензии, не к месту и не по делу.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Биллапс дает ему по 35-37 минут играть. Непонятно зачем Никс его обменивали изначально, он не особо про защиту. Да, не все получается, но он лучше Харта в атаке. Часто заигрывается и совершает потери, но это легко убрать. Да и по набору навыков сильнее.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий