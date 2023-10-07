Стив Керр: «В прошлом сезоне «Лейкерс» раскрыли нас и надавили на наши слабости»

Главный тренер « » выразил надежду, что команде в новом сезоне удастся устранить слабые места в игре.

В плей-офф-2023 «Уорриорз» во втором раунде в шести матчах уступили «Лейкерс».

«В прошлом сезоне «Лейкерс» раскрыли нас. Они указали и надавили на наши слабости.

В прошлом году нам не удалось создать полноценную разностороннюю команду. Пересматривая ту серию, думая о ней, я вижу, как они прикрыли нас в защите – нам нечего было противопоставить. Надеюсь, в новом сезоне нам будет, чем ответить», – заявил Керр.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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