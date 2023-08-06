Стив Керр: «Остин Ривз – чертовски хороший баскетболист»

Главный тренер сборной США и « » признался, что впечатлен игрой защитника (« ») в тренировочном лагере сборной.

«Он подходит везде, куда бы мы его ни поставили. Вот в чем прелесть Остина.

Он – соединитель. Он чертовски хороший баскетболист. Он жесткий, он бросает по кольцу и отдает передачи. Все время наготове. Он улучшает любой состав, в котором играет. Лучше, когда он в твоем составе, чем в составе соперника.

Вот что я могу сказать об Остине. Забавно узнавать игроков, с которыми ты соревновался и которыми восхищался», – сказал Керр.

Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых