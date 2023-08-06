Стив Керр: «Остин Ривз – чертовски хороший баскетболист»
Главный тренер сборной США и «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что впечатлен игрой защитника Остина Ривза («Лейкерс») в тренировочном лагере сборной.
«Он подходит везде, куда бы мы его ни поставили. Вот в чем прелесть Остина.
Он – соединитель. Он чертовски хороший баскетболист. Он жесткий, он бросает по кольцу и отдает передачи. Все время наготове. Он улучшает любой состав, в котором играет. Лучше, когда он в твоем составе, чем в составе соперника.
Вот что я могу сказать об Остине. Забавно узнавать игроков, с которыми ты соревновался и которыми восхищался», – сказал Керр.
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