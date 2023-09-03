Стив Керр – Остину Ривзу на первой тренировке сборной США: «Я все еще не оправился от того, что вы сделали с нами в плей-офф. Но уж лучше я буду твоим тренером»
Атакующий защитник сборной Остин Ривз поделился забавным диалогом, который состоялся между ним и главным тренером Стивом Керром на первой тренировке национальной команды.
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«Стив, по сути, в первом же нашем разговоре сказал: «Знаешь, я все еще не оправился от того, что вы сделали с нами в этом плей-офф. Но лучше буду тренером на твоей стороне, чем тренером против тебя», – поделился Ривз.
В этой серии Ривз набирал в среднем 14,3 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи в среднем при 41,8% с игры.
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