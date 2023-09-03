Стив Керр – Остину Ривзу на первой тренировке сборной США: «Я все еще не оправился от того, что вы сделали с нами в плей-офф. Но уж лучше я буду твоим тренером»

Теги Голден Стэйт Лейкерс сборная США НБА Стив Керр Чемпионат мира по баскетболу 2023 Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник сборной Остин Ривз поделился забавным диалогом, который состоялся между ним и главным тренером Стивом Керром на первой тренировке национальной команды.

«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в плей-офф НБА-2022/23 – 4-2.

«Стив, по сути, в первом же нашем разговоре сказал: «Знаешь, я все еще не оправился от того, что вы сделали с нами в этом плей-офф. Но лучше буду тренером на твоей стороне, чем тренером против тебя», – поделился Ривз.

В этой серии Ривз набирал в среднем 14,3 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи в среднем при 41,8% с игры.

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5 комментариев

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Владимир Катасонов
Получается Лос-Анджелес Лейкерс Остина Ривза, а не Леброна Джеймса ?
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Vanila Panda
Ответ Xell
Уйдет Леброн и у Лал будет не выжженная земля как у Кавс. А хорошее светлое будущее.
тяжело понять, это сарказм или реальные мечты фанатов лал. Ривщ в качестве первой звезды даде звучит даже смешнее чем Таунс франчайз игрок
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Vgorodeslyakot
Кто лучше, Ричард Хэмилтон или Остин Ривз?
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Xell
Ответ Владимир Катасонов
Получается Лос-Анджелес Лейкерс Остина Ривза, а не Леброна Джеймса ?
Уйдет Леброн и у Лал будет не выжженная земля как у Кавс. А хорошее светлое будущее.
+1
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DiffusedLight
Ответ Xell
Уйдет Леброн и у Лал будет не выжженная земля как у Кавс. А хорошее светлое будущее.
Я думал Жамес будет ждать в ЛАЛ пока Брайс не попадет в нба
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