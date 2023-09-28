Стив Керр: «Все говорят: «Вам нужен кто-то, кто будет защищаться против Йокича». Если Энтони Дэвис испытывает трудности с Йокичем, то и все остальные тоже»

Главный тренер « » объяснил, почему не считает необходимым наличие в команде крупногабаритного бигмэна.

«Все говорят: «Ну, вам нужен кто-то, кто будет защищаться против ». Ну да, удачи.

Я считаю, что Энтони Дэвис в прошлом сезоне сыграл ключевую роль в нашей серии (против «Лейкерс» во втором раунде). Он просто лишил нас спэйсинга и очень хорошо играл в обороне. Возможно, он лучший защищающийся центровой в .

А потом « » были разгромлены «Денвером» (0-4), и Йокич был просто невероятен. Так что если Энтони Дэвис испытывает трудности с Йокичем, то и все остальные тоже. Нельзя просто посмотреть на это и сказать, что нам нужен кто-то большой и сильный, чтобы защищаться против Йокича. Нужно также сказать: хорошо, на другом конце площадки, что мы собираемся делать? Как выравнять игру, когда против тебя играет такой парень?

Ну, с помощью плеймейкинга, передач, всячески усложняя ему жизнь. Это тот баланс, который действительно нужен. Вы можете бросить на Йокича большого парня, и это не сыграет никакой роли. Но в то же время вы будете менее эффективны в нападении», – поделился Керр.

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