Главный тренер «Голден Стэйт» рассказал о том, что победа в седьмом матче серии с « » в плей-офф-2023, когда Стефен Карри набрал 50 очков, повлияла на мнение руководства в межсезонье.

«Уорриорз» приняли решение сохранить костяк команды, посчитав, что в нынешнем виде все еще способны на большие свершения.

«Да, это был важный момент для нас и перехода в новый сезон. Понятно, что сезон закончился не так, как мы хотели, мы проиграли « » во втором раунде. Я оглядываюсь назад и думаю, что шестая игра против «Сакраменто» имела крайне негативный эффект на нас с точки зрения способности выиграть следующую серию. Это вынудило нас провести тяжелый седьмой матч, после чего мы проигрываем дома «Лейкерс» в первой встрече второго раунда, оставшуюся часть противостояния проводим в роли догоняющей команды.

Но седьмая игра сама по себе была шедевром в исполнении Стефа, да и вообще всей команды. Мне кажется, у нас было семь или восемь потерь за весь матч. У Стефа – 50 очков. Он устроил шоу. Наша защита была на потрясающем уровне. Лун был великолепен. « » смотрелся как чемпионский клуб, который знал, как побеждать на выезде в плей-офф. Та игра показала, что мы все еще способны на это», – заявил Керр.

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