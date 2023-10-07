Тайрон Лю не стал отвечать на вопрос о Хардене на фоне слухов о возможном обмене игрока в «Клипперс»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю во время интервью Малике Эндрюс не стал отвечать на вопрос о защитнике «Филадельфии» Джеймсе Хардене.
По слухам Хардена могут обменять в калифорнийскую команду.
Эндрюс: Вы не раз соперничали с Джеймсом Харденом. Что можете сказать о нем как об игроке? (улыбается).
Лю: Я не знаю (улыбается).
Эндрюс: Принимается (оба смеются).
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