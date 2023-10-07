Главный тренер « » во время интервью Малике Эндрюс не стал отвечать на вопрос о защитнике «Филадельфии»

По слухам Хардена могут обменять в калифорнийскую команду.

Эндрюс: Вы не раз соперничали с Джеймсом Харденом. Что можете сказать о нем как об игроке? (улыбается).

Лю: Я не знаю (улыбается).

Эндрюс: Принимается (оба смеются).

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