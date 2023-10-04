Эдриан Воджнаровски: «У «Клипперс» нет мотивации улучшать предложение «Филадельфии» по Хардену»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Клипперс» не заинтересованы в существенном улучшении предложений по приобретению защитника «Филадальфии» Джеймса Хардена.

«Клипперс» считают себя претендентами на титул и в нынешнем составе, а также не видят конкурентов, которые могли бы перехватить Хардена.

У «Клипперс» нет мотивации улучшать предложения «Филадельфии» во многом потому, что сейчас просто нет другого активного претендента на Хардена. В краткосрочной перспективе я не вижу каких-либо вариантов обмена Джеймса в другие команды», – заявил Воджнаровски.

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3 комментария

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Сергей Пузанков
Майами тоже не видел конкурентов
+4
0
+4
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Anton!o :)
Адам Сильвер, ваш выход
0
0
0
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Bergkamp007
Кого они предлагают за Хардена?
0
0
0
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