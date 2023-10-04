По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Клипперс» не заинтересованы в существенном улучшении предложений по приобретению защитника «Филадальфии» .

« » считают себя претендентами на титул и в нынешнем составе, а также не видят конкурентов, которые могли бы перехватить Хардена.

У «Клипперс» нет мотивации улучшать предложения «Филадельфии» во многом потому, что сейчас просто нет другого активного претендента на Хардена. В краткосрочной перспективе я не вижу каких-либо вариантов обмена Джеймса в другие команды», – заявил Воджнаровски.

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