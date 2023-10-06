« » и «Клипперс» пока не могут договориться по обмену звездного защитника .

Как сообщает инсайдер , «Сиксерс» за Хардена хотели бы получить не только пики, но и защитника Терэнса Мэнна.

«Источники информируют, что «Клипперс» предлагают один незащищенный пик первого раунда и обмен пиками за Хардена. «Сиксерс» ценят Терэнса Мэнна примерно так же, как и несколько пиков первого раунда», – сообщает журналист.

Также отмечается, что « » находятся в контакте с другими клубами , пытаясь найти варианты получения дополнительных драфт-активов под сделку с «76-ми».

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