«Филадельфия» в обмене Хардена хотела бы получить от «Клипперс» не только пики, но и Терэнса Мэнна
«Филадельфия» и «Клипперс» пока не могут договориться по обмену звездного защитника Джеймса Хардена.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Сиксерс» за Хардена хотели бы получить не только пики, но и защитника Терэнса Мэнна.
«Источники информируют, что «Клипперс» предлагают один незащищенный пик первого раунда и обмен пиками за Хардена. «Сиксерс» ценят Терэнса Мэнна примерно так же, как и несколько пиков первого раунда», – сообщает журналист.
Также отмечается, что «Клипперс» находятся в контакте с другими клубами НБА, пытаясь найти варианты получения дополнительных драфт-активов под сделку с «76-ми».
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