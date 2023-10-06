«Филадельфия» в обмене Хардена хотела бы получить от «Клипперс» не только пики, но и Терэнса Мэнна

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Шэмс Чарания Терэнс Мэнн Баскетбол

«Филадельфия» и «Клипперс» пока не могут договориться по обмену звездного защитника Джеймса Хардена.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Сиксерс» за Хардена хотели бы получить не только пики, но и защитника Терэнса Мэнна.

«Источники информируют, что «Клипперс» предлагают один незащищенный пик первого раунда и обмен пиками за Хардена. «Сиксерс» ценят Терэнса Мэнна примерно так же, как и несколько пиков первого раунда», – сообщает журналист.

Также отмечается, что «Клипперс» находятся в контакте с другими клубами НБА, пытаясь найти варианты получения дополнительных драфт-активов под сделку с «76-ми».

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4 комментария

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Daishi
Мэнн - это парусный Карузо, отдавать нельзя. В нынешней лиге с трудом найдешь игрока, который бы предпочитал оборону атаке и не чурался черновой работы в огромных объемах. Все хотят шмалять и шмалять много. А Мэнн именно такого плана игрок. Тихий, трудолюбивый, командный и с громадным массивом проворачиваемых оборонительных действий на обоих концах площадки.
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Fungus_Amongus
Моури совсем обнаглел. Предложение ЛАК и так более чем хорошее за 34-летнего игрока, который от Филы бесплатно свалит, а перед этим испортит им сезон. Недавно они вообще его бесплатно отпустить готовы были в Хьюстон. Мэнна нельзя отдавать ни в коем случае, в сделке по Холидэю еще может быть, тот заменил бы его функции частично, но не в трейде Хардена. И пик 2030 тоже отдавать нельзя. Так что надеюсь это предложение Клипперс это максимум, который ЛАК собираются предлагать.
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Stephan Carrypenko
Моури типа посмотрел на мув Портоенда?!) Пик 1 раунда - идеальный вариант. Ну и конечно придётся поболтаться Филе ещё
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namankey
Харден на истекающей стоит одного пика. За Кайри Даллас отдал один пик и ДФС. Свапы и пики второго я не считаю
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