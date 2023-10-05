Эдриан Воджнаровски: «Джеймс Харден все еще хочет, чтобы его обменяли в «Клипперс»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, звездный разыгрывающий Джеймс Харден по-прежнему хочет обмена в «Клипперс», несмотря на то, что посетил тренировку «Филадельфии».

«Джеймс Харден все еще хочет, чтобы его обменяли в другую команду, а конкретно в «Клипперс». «Клипперс» очень хотят приобрести Хардена и поставить его в одну пятерку с Полом Джорджем и Каваем Ленардом. Но переговоры не получили никакого развития.

«Сиксерс» запросили высокую цену, а «Клипперс» пока не намерены переплачивать. Они знают, что им не нужно ни с кем конкурировать, поскольку они сделали «Филадельфии» лучшее предложение. Тем более что до первого матча регулярного чемпионата еще несколько недель. И нам еще далеко до февральского дедлайна обменов и плей-офф, который начнется в апреле.

Я думаю, что ни «Сиксерс», ни «Клипперс» Джеймс Харден не нужен на протяжении всех 82 матчей. Им нужно, чтобы он был готов к плей-офф», – сказал Воджнаровски.

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