Разыгрывающий «Сиксерс» не прилетел в Филадельфию для участия в медиадне организации, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Харден по-прежнему пытается «продавить» свой обмен в другую команду – по информации СМИ, в «Клипперс».

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски добавляет, что Харден может быть оштрафован организацией. «Клипперс» продолжают вести переговоры с «Сиксерс», но безуспешно, отмечает журналист.

Баскетболисты начнут общаться с прессой через 15 минут. Тренировочный лагерь команды начнется завтра в пригороде Денвера.

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