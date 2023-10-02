Джеймс Харден не приехал на медиадень «Филадельфии»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден не прилетел в Филадельфию для участия в медиадне организации, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Харден по-прежнему пытается «продавить» свой обмен в другую команду – по информации СМИ, в «Клипперс».

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски добавляет, что Харден может быть оштрафован организацией. «Клипперс» продолжают вести переговоры с «Сиксерс», но безуспешно, отмечает журналист.

Баскетболисты начнут общаться с прессой через 15 минут. Тренировочный лагерь команды начнется завтра в пригороде Денвера.

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
boozerok
Ну слава Богу, а то я уж думал на Дейме веселье закончилось
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Ответ boozerok
Ну слава Богу, а то я уж думал на Дейме веселье закончилось
Это был только разогрев. Сейчас пойдёт жара.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя ивана
Все выглядит так, что Джоэль может не выдержать и запросить обмен, что там за такого Хардена Фила получит непонятно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя Санжар
Такого Хардена уже точно надо менять Филе, играть нормально не будет. Другое дело кому он нужен....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgen98
Спасибо руководству команды - устроили себе проблему на ровном месте в сезоне, который мог бы стать прорывным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий