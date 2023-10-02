Джеймс Харден не приехал на медиадень «Филадельфии»
Разыгрывающий «Сиксерс» Джеймс Харден не прилетел в Филадельфию для участия в медиадне организации, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Харден по-прежнему пытается «продавить» свой обмен в другую команду – по информации СМИ, в «Клипперс».
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски добавляет, что Харден может быть оштрафован организацией. «Клипперс» продолжают вести переговоры с «Сиксерс», но безуспешно, отмечает журналист.
Баскетболисты начнут общаться с прессой через 15 минут. Тренировочный лагерь команды начнется завтра в пригороде Денвера.
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