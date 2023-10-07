«Величайший на площадке и за ее пределами». Леброн поздравил сына Бронни с 19-летием

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Бронни Джеймс Баскетбол

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс из «Лейкерс» поздравил старшего сына Бронни с 19-летием.

«На площадке и за ее пределами ты 🐐 Бронни!! С днем рождения, сынок!!! Люблю тебя, малыш. Продолжай в том же духе! 🤎✨» – написал Джеймс и выложил совместную фотографию с Бронни.

Бронни Джеймс летом перенес остановку сердца во время тренировки. Недавно Леброн рассказал, что сын поправился и собирается продолжить баскетбольную карьеру.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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2 комментария

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Илья Петров
Ну прям семейка К.О.З.Л.О.В.
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Jesse Boy
а как он шмар в инстабуке лайкает, датычо!! лучший!!!
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