Суперзвезда НБА Леброн Джеймс из «Лейкерс» поздравил старшего сына Бронни с 19-летием.

«На площадке и за ее пределами ты 🐐 Бронни!! С днем рождения, сынок!!! Люблю тебя, малыш. Продолжай в том же духе! 🤎✨» – написал Джеймс и выложил совместную фотографию с Бронни.

летом перенес остановку сердца во время тренировки. Недавно Леброн рассказал, что сын поправился и собирается продолжить баскетбольную карьеру.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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