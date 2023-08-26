Сын Леброна Джеймса продолжит спортивную карьеру. Месяц назад он перенес остановку сердца

Теги происшествия Леброн Джеймс НБА NCAA Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, защитник университета Южной Калифорнии и сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, не собирается отказываться от баскетбольной карьеры.

Согласно заявлению семьи Джеймсов, причиной остановки сердца, которую он перенес 24 июля на тренировке университетской команды, стал врожденный порок.

«Полноценное обследование в клинике Cedars-Sinai, проведенное доктором Мериджи Чукумериджи, и последующие обследования в клинике Mayo доктора Майкла Акермана и медицинском центре Atlantic Health/Morristown доктора Мэттью Мартинеса выявили вероятную причину остановки сердца у господина Джеймса. Это анатомически и функционально значимый порок сердца, который можно вылечить.

Мы уверены в полном восстановлении Бронни и в том, что в ближайшем будущем он вернется в баскетбол. Мы будем и дальше информировать медиа о его состоянии и просим уважать частную жизнь семьи Джеймсов», – говорится в заявлении.   

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3 комментария

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Дмитрий Васин
Зачем так рисковать? Ему будет практически невозможно повторить достижения отца.
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volshebstvo
Ну шо специалисты, рассказывайте. Ощибка или норм?
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