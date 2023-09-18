Леброн выложил фотографию из магазина, где на продажу висят футболки его и сына Бронни

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA фото Университет Южная Калифорния игровая форма Бронни Джеймс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил фотографию из магазина, где на продажу рядом висят футболки его и сына Бронни Джеймса с шестыми номерами.

Бронни в школе выступал под номером «0», который оказался занят в его новой команде университета Южной Калифорнии. Тогда он взял себе «шестерку», под которой в последнее время выступал знаменитый отец.

Бронни этим летом перенес остановку сердца во время тренировки, официальной информации о продолжении его баскетбольной карьеры с тех пор не появлялось.

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Соцсети Леброна Джеймса

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