Леброн выложил фотографию из магазина, где на продажу висят футболки его и сына Бронни
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил фотографию из магазина, где на продажу рядом висят футболки его и сына Бронни Джеймса с шестыми номерами.
Бронни в школе выступал под номером «0», который оказался занят в его новой команде университета Южной Калифорнии. Тогда он взял себе «шестерку», под которой в последнее время выступал знаменитый отец.
Бронни этим летом перенес остановку сердца во время тренировки, официальной информации о продолжении его баскетбольной карьеры с тех пор не появлялось.
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Соцсети Леброна Джеймса
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