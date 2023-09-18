Форвард « » Леброн Джеймс выложил фотографию из магазина, где на продажу рядом висят футболки его и сына с шестыми номерами.

Бронни в школе выступал под номером «0», который оказался занят в его новой команде университета Южной Калифорнии. Тогда он взял себе «шестерку», под которой в последнее время выступал знаменитый отец.

Бронни этим летом перенес остановку сердца во время тренировки, официальной информации о продолжении его баскетбольной карьеры с тех пор не появлялось.

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