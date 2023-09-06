Скаут: «Если у «Лейкерс» будет пик, они не упустят возможность выбрать Бронни Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

По словам одного из скаутов НБА, «Лейкерс» вряд ли упустят возможность выбрать Бронни Джеймса, сына Леброна Джеймса, если у них будет пик на следующем драфте.

«Я думаю, что Бронни пойдет на драфт из-за того, кем он является, и некоторые команды действительно будут думать, что Леброн перейдет к ним, если они задрафтуют Бронни. Если у «Лейкерс» будет пик, они не упустят возможность выбрать его. Он достойный игрок.

Он лучше, чем некоторые парни, которых могут выбрать раньше него. Он крепкий игрок, но не впечатляющий. Он умеет играть. Он достаточно хорошо обращается с мячом. Если оставить его одного, он забросит трехочковый. Он напоминает мне Остина Риверса, а тот играет в лиге уже более десяти лет», – сказал скаут.

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4 комментария

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Ocelot
шутка дня! учитывая его проблемы со здоровьем кто рискнет его взять? разве что как талисман команды, а к площадке и на пушечный выстрел не подпускать - случись что-то там потом половину организации пересажают
+4
0
+4
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Константин Ловков
Ответ Evgeniy 72
Так ваш оппонент говорит, что никто не будет пикать эту бомбу со слабым сердцем. Потому что если случится трагедия, то с этим офисом расправятся. Даже свободным после драфта его никто не возьмёт, кроме команды, где Брон на себя изначально ответственность примет, причём и публично, и в письменном виде.
Такой пик, кажется и на символический выбор не жалко многим. С логикой реальных рисков ни разу не спорю.
+1
0
+1
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Константин Ловков
Ответ Ocelot
шутка дня! учитывая его проблемы со здоровьем кто рискнет его взять? разве что как талисман команды, а к площадке и на пушечный выстрел не подпускать - случись что-то там потом половину организации пересажают
60-й пик - тоже пик
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeniy 72
Ответ Константин Ловков
60-й пик - тоже пик
Так ваш оппонент говорит, что никто не будет пикать эту бомбу со слабым сердцем. Потому что если случится трагедия, то с этим офисом расправятся. Даже свободным после драфта его никто не возьмёт, кроме команды, где Брон на себя изначально ответственность примет, причём и публично, и в письменном виде.
0
0
0
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