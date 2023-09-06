Скаут: «Если у «Лейкерс» будет пик, они не упустят возможность выбрать Бронни Джеймса»

По словам одного из скаутов , « » вряд ли упустят возможность выбрать , сына , если у них будет пик на следующем драфте.

«Я думаю, что Бронни пойдет на драфт из-за того, кем он является, и некоторые команды действительно будут думать, что Леброн перейдет к ним, если они задрафтуют Бронни. Если у «Лейкерс» будет пик, они не упустят возможность выбрать его. Он достойный игрок.

Он лучше, чем некоторые парни, которых могут выбрать раньше него. Он крепкий игрок, но не впечатляющий. Он умеет играть. Он достаточно хорошо обращается с мячом. Если оставить его одного, он забросит трехочковый. Он напоминает мне Остина Риверса, а тот играет в лиге уже более десяти лет», – сказал скаут.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно