Леброн Джеймс: «У Бронни дела идут очень хорошо, планирует вернуться на паркет в этом сезоне»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во время медиа-дня рассказал о самочувствии своего старшего сына Бронни, который летом пережил остановку сердца на тренировке.

«У Бронни дела идут очень хорошо. Он начал процесс реабилитации и планирует вернуться на паркет в этом сезоне вместе с партнерами по команде университета Южная Калифорния.

Благодаря успешной операции у него все отлично. Наша семья многое пережила этим летом. Но лучшее, что у нас есть – это мы», – сказал Джеймс.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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