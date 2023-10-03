Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс во время медиа-дня рассказал о самочувствии своего старшего сына Бронни, который летом пережил остановку сердца на тренировке.

«У Бронни дела идут очень хорошо. Он начал процесс реабилитации и планирует вернуться на паркет в этом сезоне вместе с партнерами по команде университета Южная Калифорния.

Благодаря успешной операции у него все отлично. Наша семья многое пережила этим летом. Но лучшее, что у нас есть – это мы», – сказал Джеймс.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно