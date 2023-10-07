«Фенербахче» в суде оспорит дисквалификацию и штраф Скотти Уилбекина

Теги дисквалификации Фенербахче сборная Турции штрафы чемпионат Турции Федерация баскетбола Турции Шейн Ларкин Скотти Уилбекин Баскетбол

«Фенербахче» не согласен с решением Турецкой федерации баскетбола дисквалифицировать на 5 матчей, оштрафовать (90 000 турецких лир) и лишить статуса местного игрока в Турецкой баскетбольной лиге защитника Скотти Уилбекина.

Турция ранее проиграла команде Хорватии в финале олимпийского предквалификационного турнира в Стамбуле и лишилась шансов поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж.

Натурализованные американцы Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») и Вилбекин, которые не приехали в сборную, подверглись санкциям со стороны федерации.

«Фенербахче» заявляет, что Уилбекин не смог приехать на вызов в национальную команду Турции по состоянию здоровья. Клуб утверждает, что вся необходимая документация о процессе реабилитации игрока была предоставлена.

«Фенербахче» планирует обратиться в суд, чтобы оспорить решение федерации, которое позже было оставлено в силе Арбитражным советом. Дело будет передано в Европейский суд по правам человека, ФИБА и Спортивный арбитражный суд (CAS).

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1 комментарий

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Yusif Huseyinov
В одной новости писать Уилбекин и Вилбекин- это сильно
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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