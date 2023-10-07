«Фенербахче» в суде оспорит дисквалификацию и штраф Скотти Уилбекина

«Фенербахче» не согласен с решением Турецкой федерации баскетбола дисквалифицировать на 5 матчей, оштрафовать (90 000 турецких лир) и лишить статуса местного игрока в Турецкой баскетбольной лиге защитника .

Турция ранее проиграла команде Хорватии в финале олимпийского предквалификационного турнира в Стамбуле и лишилась шансов поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж.

Натурализованные американцы («Анадолу Эфес») и Вилбекин, которые не приехали в сборную, подверглись санкциям со стороны федерации.

« » заявляет, что Уилбекин не смог приехать на вызов в национальную команду Турции по состоянию здоровья. Клуб утверждает, что вся необходимая документация о процессе реабилитации игрока была предоставлена.

«Фенербахче» планирует обратиться в суд, чтобы оспорить решение федерации, которое позже было оставлено в силе Арбитражным советом. Дело будет передано в Европейский суд по правам человека, ФИБА и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА