«Анадолу Эфес» выразил несогласие с решением лишить Шейна Ларкина статуса местного игрока

Теги Анадолу Эфес сборная Турции чемпионат Турции Федерация баскетбола Турции Шейн Ларкин Скотти Уилбекин Баскетбол

«Анадолу Эфес» опубликовал официальное заявление, в котором выразил несогласие с решением Турецкой федерации баскетбола лишить Шейна Ларкина статуса местного игрока в Турецкой баскетбольной лиге.

В заявлении утверждается, что Ларкин не смог приехать на вызов в национальную команду Турции по состоянию здоровья.

В турецком клубе отметили, что пытались обжаловать это решение по делу Ларкина, но апелляция была отклонена.

Турция ранее проиграла команде Хорватии в финале олимпийского предквалификационного турнира в Стамбуле и лишилась шансов поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж.

Натурализованные американцы Ларкин и Скотти Вилбеки из «Фенербахче», которые не приехали в сборную, помимо потери статуса местных игроков были дисквалифицированы на пять игр в Турецкой лиге и оштрафованы на 90 000 турецких лир.

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