Шейн Ларкин утверждает, что он восстанавливается от травмы, и Федерация баскетбола Турции это знала. Ранее игрока оштрафовали и дисквалифицировали за отказ играть за сборную

Федерация баскетбола Турции приняла меры в отношении натурализованных игроков и Скотти Уилбекина, которые не стали играть за сборную страны в олимпийском предквалификационном турнире в Стамбуле этим летом.

Оба игрока дисквалифицированы на пять матчей в Турецкой лиге и оштрафованы на 90 000 турецких лир (около 3 140 евро).

В посте на своей странице в соцсети из 4000 знаков Ларкин высказал свое недовольство ситуацией и объяснил свою позицию, сказав, что «молчать уже нельзя».

Ларкин утверждает, что он восстанавливался в Майами от «многочисленных повреждений, полученных во время сезона». Несмотря на это, Федерация баскетбола Турции вызвала его в сборную. Ларкин прилетел в Стамбул, где доктор национальной команды буквально запретил ему играть: «Если ты решишь играть через силу и не дашь время на заживление, может потребоваться операция, из-за которой ты вылетишь на несколько месяцев».

Баскетболист продолжил восстановление, однако его попросили второй раз сделать МРТ. Он вновь прилетел в Стамбул, но МРТ не показала существенных улучшений.

Затем Ларкин вспомнил события прошлого года, когда, выступая за национальную команду, он порвал две связки на правой бросковой руке. Защитник сыграл еще в трех матчах с этой травмой на инъекциях и таблетках, что вылилось в вынужденную операцию, пропуск 4 месяцев и проваленный сезон.

Ларкин извинился перед всеми болельщиками, что не смог помочь своей сборной этим летом. Общественная реакция «разбивает ему сердце», ведь он сделал «все возможное, кроме как выйти на паркет с коленом, готовым на 70%». Баскетболист признался в своей любви к Турции, закончив послание обещанием, что люди еще увидят его преданность стране.

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

Баскетбольная хака – главная причина смотреть США – Новая Зеландия на ЧМ-2023. Разбираемся в смысле сакрального ритуала