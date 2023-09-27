Скотти Уилбекин: «Готов играть за сборную Турции, если буду здоров»

Разыгрывающий «Фенербахче» заявил, что обсудил с главным тренером сборной Турции Эргином Атаманом вопрос его отсутствия в национальной команде во время недавней олимпийской квалификации.

Уилбекин встретился с Атаманом в Греции на международном турнире Ника Галиса, который проходил в сентябре.

«Мы обсудили его высказывания обо мне, которые не соответствовали действительности. Я хотел решить этот вопрос с глазу на глаз. Если вы делаете какие-либо публичные комментарии о моих личных качествах, то я это не приветствую. Но в конце концов мы сошлись на том, что у каждой стороны свое видение. И все же если я здоров и меня вызывают, то буду рад сыграть за сборную», – заявил Уилбекин.

Атаман ранее заявлял, что представители сборной выходили на « » и самого игрока, но их запросы проигнорировали.

«Я разговаривал с людьми из сборной. Все, кто хотел меня найти, сумели связаться со мной. Каждый раз, когда звонил мой телефон, я отвечал. Я рассказал им о своем плане. Мне нужна была реабилитация», – рассказал Уилбекин.

Турецкая федерация дисквалифицировала Уилбекина на 5 матчей местного чемпионата.

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