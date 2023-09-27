Скотти Уилбекин: «Готов играть за сборную Турции, если буду здоров»

Теги Эргин Атаман Фенербахче Беко сборная Турции чемпионат Турции Скотти Уилбекин Баскетбол

Разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин заявил, что обсудил с главным тренером сборной Турции Эргином Атаманом вопрос его отсутствия в национальной команде во время недавней олимпийской квалификации.

Уилбекин встретился с Атаманом в Греции на международном турнире Ника Галиса, который проходил в сентябре.

«Мы обсудили его высказывания обо мне, которые не соответствовали действительности. Я хотел решить этот вопрос с глазу на глаз. Если вы делаете какие-либо публичные комментарии о моих личных качествах, то я это не приветствую. Но в конце концов мы сошлись на том, что у каждой стороны свое видение. И все же если я здоров и меня вызывают, то буду рад сыграть за сборную», – заявил Уилбекин.

Атаман ранее заявлял, что представители сборной выходили на «Фенербахче» и самого игрока, но их запросы проигнорировали.

«Я разговаривал с людьми из сборной. Все, кто хотел меня найти, сумели связаться со мной. Каждый раз, когда звонил мой телефон, я отвечал. Я рассказал им о своем плане. Мне нужна была реабилитация», – рассказал Уилбекин.

Турецкая федерация дисквалифицировала Уилбекина на 5 матчей местного чемпионата.

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2 комментария

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Oleg Olegov
Вопрос немного оффтоп, но давно мне интересен, возможно кто-то может просветить.
В Стамбуле есть три большие глыбы Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ. Все эти клубы представлены в баскетбольной лиге. При этом в этой же лиге есть Анадолу Эфес, очень титулованный и популярный в Стамбуле клуб. И у меня вопрос- откуда у Эфеса такая большая армия болельщиков, если Большая тройка также представлена в лиге?
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Tim Timson
Ответ Oleg Olegov
Вопрос немного оффтоп, но давно мне интересен, возможно кто-то может просветить. В Стамбуле есть три большие глыбы Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ. Все эти клубы представлены в баскетбольной лиге. При этом в этой же лиге есть Анадолу Эфес, очень титулованный и популярный в Стамбуле клуб. И у меня вопрос- откуда у Эфеса такая большая армия болельщиков, если Большая тройка также представлена в лиге?
Эфес первым выиграл Еврокубок из всех турецких команд в 96м Кубок Корача и сформировал свою фанбазу, все любят успешных и пиво).. ну и воевать не надо, а можно просто поболеть)
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