Кендрик Перкинс поставил Карри первым в списке лучших разыгрывающих всех времен. Уэстбрук – в пятерке

Теги Мэджик Джонсон Кендрик Перкинс Айзейя Томас НБА Джон Стоктон Расселл Уэстбрук Стефен Карри Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил свой список лучших разыгрывающих в истории баскетбола после развернувшихся в межсезонье споров.

В шоу Гилберта Аренаса Стефен Карри («Голден Стэйт») назвал себя лучшим «первым» номером всех времен и народов, что вызвало бурную реакцию общественности.

На пятое место Перкинс поставил Расселла Уэстбрука («Клипперс»), затем расположились Джон Стоктон и Айзейя Томас. Вторым стал Мэджик Джонсон, Карри занял первую строчку списка.

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5 комментариев

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k_terekhov
Ответ kc6nxy8whs
Убираем капожевателя, сдвигаем 2-4 место на 1-3, на 4 криса Пола, 5 остаётся как есть! И все идеально!
Типа Уэстбрук>Карри?)
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Сергей Поляков
Марк Джексон и Джейсон Кидд покинули чат.
+1
-1
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