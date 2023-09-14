Кендрик Перкинс поставил Карри первым в списке лучших разыгрывающих всех времен. Уэстбрук – в пятерке
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил свой список лучших разыгрывающих в истории баскетбола после развернувшихся в межсезонье споров.
В шоу Гилберта Аренаса Стефен Карри («Голден Стэйт») назвал себя лучшим «первым» номером всех времен и народов, что вызвало бурную реакцию общественности.
На пятое место Перкинс поставил Расселла Уэстбрука («Клипперс»), затем расположились Джон Стоктон и Айзейя Томас. Вторым стал Мэджик Джонсон, Карри занял первую строчку списка.
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