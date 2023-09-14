Кендрик Перкинс поставил Карри первым в списке лучших разыгрывающих всех времен. Уэстбрук – в пятерке

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил свой список лучших разыгрывающих в истории баскетбола после развернувшихся в межсезонье споров.

В шоу Гилберта Аренаса Стефен Карри («Голден Стэйт») назвал себя лучшим «первым» номером всех времен и народов, что вызвало бурную реакцию общественности.

На пятое место Перкинс поставил («Клипперс»), затем расположились и . Вторым стал , Карри занял первую строчку списка.

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Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал