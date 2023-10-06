Джоэл Эмбиид: «Мне никогда не нравилась идея быть только скорером. Теперь меня и команду все устраивает»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид раскритиковал систему нападения бывшего главного тренера Дока Риверса, отвечая на вопрос, что изменилось с приходом Ника Нерса.

«Самое большое отличие? Теперь мне нравится, и нам всем нравится. Это лучший способ побеждать, и я всегда в это верил. Мне никогда не нравилась идея быть только скорером, мне нравится делать на баскетбольной площадке все. Я хочу быть плеймейкером, хочу набирать очки, задействовать партнеров по команде, создавать им возможности для открытого броска.

То, как мы играем по новой системе и адаптируемся к нашему новому игровому стилю, может занять некоторое время, но когда мы разберемся с этим, мы будем в порядке», – сказал Эмбиид.

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1 комментарий

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Максим Макеев
я щас Риверса не защищаю, но после того как Симмонс отказался играть Эмбиид реально делал на площадке все включая розыгрыш
Риверс это в целом товарищ который на лидеров ставит все фишки
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