Джоэл Эмбиид: «Мне никогда не нравилась идея быть только скорером. Теперь меня и команду все устраивает»

Центровой «Филадельфии» раскритиковал систему нападения бывшего главного тренера , отвечая на вопрос, что изменилось с приходом .

«Самое большое отличие? Теперь мне нравится, и нам всем нравится. Это лучший способ побеждать, и я всегда в это верил. Мне никогда не нравилась идея быть только скорером, мне нравится делать на баскетбольной площадке все. Я хочу быть плеймейкером, хочу набирать очки, задействовать партнеров по команде, создавать им возможности для открытого броска.

То, как мы играем по новой системе и адаптируемся к нашему новому игровому стилю, может занять некоторое время, но когда мы разберемся с этим, мы будем в порядке», – сказал Эмбиид.

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