Центровой «Филадельфии» заявил, что возвращение в команду защитника не стало отвлекающим фактором.

Харден, который хочет перейти в другой клуб и запросил обмен, провел уже две тренировки с «Сиксерс».

«Какого уровня вовлеченности я ожидал от Хардена? Да не знаю. Он тренируется вместе с нами. Это все, что мы знаем.

Это не то, о чем мы думаем. Мы работаем над тем, чтобы заработала атака и защита, привыкаем друг к другу, разбираемся, как вместе играть. Мы сосредоточены на том, что должны узнать, на прогрессе, причем осуществлять все это надо как можно скорее. У нас нет лишнего времени. Мы хотим побеждать, такова цель

Команда изменилась, у нас новый тренерский штаб. Так что проблем с концентрацией нет. Харден не отвлекает команду от важных дел», – заявил Эмбиид.

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