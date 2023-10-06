Джоэл Эмбиид: «Харден не отвлекает команду от важных дел»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что возвращение в команду защитника Джеймса Хардена не стало отвлекающим фактором.
Харден, который хочет перейти в другой клуб и запросил обмен, провел уже две тренировки с «Сиксерс».
«Какого уровня вовлеченности я ожидал от Хардена? Да не знаю. Он тренируется вместе с нами. Это все, что мы знаем.
Это не то, о чем мы думаем. Мы работаем над тем, чтобы заработала атака и защита, привыкаем друг к другу, разбираемся, как вместе играть. Мы сосредоточены на том, что должны узнать, на прогрессе, причем осуществлять все это надо как можно скорее. У нас нет лишнего времени. Мы хотим побеждать, такова цель
Команда изменилась, у нас новый тренерский штаб. Так что проблем с концентрацией нет. Харден не отвлекает команду от важных дел», – заявил Эмбиид.
Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве
Ну пурга конечно несусветная, как можно чтото выяснить на 100% если ты не представляешь будет ли завтра в команде второй(или тртий) её лучший игрок?
Понятно что Эмбиид и не мог по другому ответить, но эта чушь конечно совсем не то что он на самом деле думает.
Не отвлекает? Отвлекает и еще как!