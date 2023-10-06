Джоэл Эмбиид: «Харден не отвлекает команду от важных дел»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что возвращение в команду защитника Джеймса Хардена не стало отвлекающим фактором.

Харден, который хочет перейти в другой клуб и запросил обмен, провел уже две тренировки с «Сиксерс».

«Какого уровня вовлеченности я ожидал от Хардена? Да не знаю. Он тренируется вместе с нами. Это все, что мы знаем.

Это не то, о чем мы думаем. Мы работаем над тем, чтобы заработала атака и защита, привыкаем друг к другу, разбираемся, как вместе играть. Мы сосредоточены на том, что должны узнать, на прогрессе, причем осуществлять все это надо как можно скорее. У нас нет лишнего времени. Мы хотим побеждать, такова цель

Команда изменилась, у нас новый тренерский штаб. Так что проблем с концентрацией нет. Харден не отвлекает команду от важных дел», – заявил Эмбиид.

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2 комментария

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4eLOVE4iK
"Мы работаем над тем, чтобы заработала атака и защита, привыкаем друг к другу"
Ну пурга конечно несусветная, как можно чтото выяснить на 100% если ты не представляешь будет ли завтра в команде второй(или тртий) её лучший игрок?
Понятно что Эмбиид и не мог по другому ответить, но эта чушь конечно совсем не то что он на самом деле думает.
Не отвлекает? Отвлекает и еще как!
+3
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+3
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rwm7
По этому интервью понятно, что все на 100% уверены в обмене. Вот и славно
0
0
0
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