Джоэл Эмбиид о выборе сборной США: «Мой сын американец, я давно в этой стране»

Центровой «Филадельфии» объяснил, почему принял решение играть за сборную США.

«Мне хотелось принять правильное решение. Поэтому я встретился с представителями каждой из заинтересованных во мне сторон (Камерун, США, Франция – Sports.ru).

Мне нравятся все три варианта. Скажем, моя родная страна, которую я очень люблю. Но мне очень хочется принять участие в Олимпийских играх, это было моей целью и мечтой. Добавим сюда то, что мой сын – американец, я здесь уже давно.

Я благодарен за все возможности. Франция была очень заинтересована, я ценю это. Это было непростое решение», – сказал Эмбиид.

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