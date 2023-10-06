Джоэл Эмбиид о выборе сборной США: «Мой сын американец, я давно в этой стране»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид объяснил, почему принял решение играть за сборную США.
«Мне хотелось принять правильное решение. Поэтому я встретился с представителями каждой из заинтересованных во мне сторон (Камерун, США, Франция – Sports.ru).
Мне нравятся все три варианта. Скажем, моя родная страна, которую я очень люблю. Но мне очень хочется принять участие в Олимпийских играх, это было моей целью и мечтой. Добавим сюда то, что мой сын – американец, я здесь уже давно.
Я благодарен за все возможности. Франция была очень заинтересована, я ценю это. Это было непростое решение», – сказал Эмбиид.
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