Джоэл Эмбиид о выборе сборной США: «Мой сын американец, я давно в этой стране»

Теги Филадельфия сборная Франции сборная США НБА сборная Камеруна Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид объяснил, почему принял решение играть за сборную США.

«Мне хотелось принять правильное решение. Поэтому я встретился с представителями каждой из заинтересованных во мне сторон (Камерун, США, Франция – Sports.ru).

Мне нравятся все три варианта. Скажем, моя родная страна, которую я очень люблю. Но мне очень хочется принять участие в Олимпийских играх, это было моей целью и мечтой. Добавим сюда то, что мой сын – американец, я здесь уже давно.

Я благодарен за все возможности. Франция была очень заинтересована, я ценю это. Это было непростое решение», – сказал Эмбиид.

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6 комментариев

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Чудинов Дмитрий
Он, конечно, не должен принимать решение, исходя из ожиданий фанатов, которым хочется конкуренции на ОИ, но зачем так глупо оправдываться...
+11
-2
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Артём Архангельский
Но его же не обязаны вызывать?)
+2
0
+2
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Сергей Ратников
зря не выбрал Францию - по тем движениям что сейчас происходят с проектом состава сборной США он рискует даже в заявку не попасть
0
0
0
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