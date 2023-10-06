Николя Батюм о сборной США: «У вас уже очень сильный состав. Вам нужен еще и Эмбиид?»
Форвард сборной Франции Николя Батюм выразил мнение, что сборной США необязательно приглашать звездного центрового «Филадельфии», чтобы бороться за победы.
По словам Батюма, он при этом понял и принял решение самого Эмбиида.
«Когда смотришь на них со стороны как оппонент, то появляется мысль, что ну куда вам еще. У вас уже очень сильный состав. Вам нужен еще и Эмбиид?
Но да, это хорошо для них. Хотя в любом случае турнир (Олимпийские игры в Париже – Sports.ru) будет интересным. Посмотрим», – заявил игрок «Клипперс».
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