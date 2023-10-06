Николя Батюм о сборной США: «У вас уже очень сильный состав. Вам нужен еще и Эмбиид?»

Теги Клипперс Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Николя Батюм Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард сборной Франции Николя Батюм выразил мнение, что сборной США необязательно приглашать звездного центрового «Филадельфии», чтобы бороться за победы.

По словам Батюма, он при этом понял и принял решение самого Эмбиида.

«Когда смотришь на них со стороны как оппонент, то появляется мысль, что ну куда вам еще. У вас уже очень сильный состав. Вам нужен еще и Эмбиид?

Но да, это хорошо для них. Хотя в любом случае турнир (Олимпийские игры в Париже – Sports.ru) будет интересным. Посмотрим», – заявил игрок «Клипперс».

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3 комментария

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Jedef
Как уже говорил, ту самое главное это не сам выбор, а мотивация Эмбида. Тезис, что он в штатах с 16 лет и его сын американец намекает, что он просто больше не особо ощущает себя жителем Африки и, видимо, никогда не ощущал европейцем. Мотивация понятна. Но есть нюансы: зачем нужно было тогда разыгрывать африканскую карту для MVP, а также заигрывать с французской федерацией
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Михаил Опякин
А кто откажется от Эмбиида, Николя?
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Сергей Пузанков
Эмбиид живет в США состоялся в баскетболе в США. Во Франции он вообще был? Куда им ещё?
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