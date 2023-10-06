Грант Хилл: «США рады выбору Эмбиида. Мы продолжим диалог»

Теги Грант Хилл Филадельфия сборная США НБА Париж-2024 Джоэл Эмбиид Баскетбол

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл прокомментировал решение действующего MVP НБА Джоэла Эмбиида из «Сиксерс» играть за американскую команду.

«Джоэл Эмбиид хочет представлять США, федерация очень рада этому. У нас с Джоэлом было несколько обсуждений касательно его целей и я хочу продолжить этот диалог, зная, что одна из них заключается в стремлении представлять сборную США следующим летом в Париже.

Как я уже говорил ранее, с нетерпением жду начала процесса формирования состава национальной сборной США 2024 года в течение следующих нескольких месяцев», – говорится в заявлении Гранта Хилла.

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1 комментарий

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Ed Monix
Это как Линдси Хардинг играла за Беларусь. Чё-то никто особо не вякал.
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