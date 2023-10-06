Леброн Джеймс о решении Эмбиида играть за США: «Это сильно»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время общения с журналистами прокомментировал решение центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида играть за сборную США.
– Эмбиид выбрал США.
– Это потрясающе. Он выбрал нас? Отлично. Это сильно.
– Имеете ли вы к этому какое-либо отношение?
– Даже не знаю (улыбается).
Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют
- Даже не знаю (улыбается).
Темперинг от Леброна выходит на международный уровень)
Эх, мечты.