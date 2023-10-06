Форвард « » во время общения с журналистами прокомментировал решение центрового «Филадельфии» играть за сборную США.

– Эмбиид выбрал США.

– Это потрясающе. Он выбрал нас? Отлично. Это сильно.

– Имеете ли вы к этому какое-либо отношение?

– Даже не знаю (улыбается).

Перемен! «Хьюстон»

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют