Леброн Джеймс о решении Эмбиида играть за США: «Это сильно»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия сборная США НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время общения с журналистами прокомментировал решение центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида играть за сборную США.

– Эмбиид выбрал США.

– Это потрясающе. Он выбрал нас? Отлично. Это сильно.

– Имеете ли вы к этому какое-либо отношение?

– Даже не знаю (улыбается).

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10 комментариев

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Agent Smith
Это слабо. И просто глупо. Мог бы с Витьком и Гобером играть на домашней олимпиаде. Или героически тащить Камерун⚽️
+21
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Kemal Gul
- Имеете ли вы к этому какое-либо отношение?
- Даже не знаю (улыбается).

Темперинг от Леброна выходит на международный уровень)
+11
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+10
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Курье Хамес
Ответ Agent Smith
Это слабо. И просто глупо. Мог бы с Витьком и Гобером играть на домашней олимпиаде. Или героически тащить Камерун⚽️
Насчёт Камеруна согласен, но они не факт что на Олимпиаде то будут. А с чего он должен был выбирать Францию, если он там не жил и даже никакого родственного отношения не имеет?
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simakovak
Ответ Agent Smith
Это слабо. И просто глупо. Мог бы с Витьком и Гобером играть на домашней олимпиаде. Или героически тащить Камерун⚽️
Ну, справедливости ради, со здоровьем Эмбиида ехать на олимпиаду, чтобы там в одно жало тащить Камерун, это бред. Ну а с Францией его связывает даже меньше чем со штатами. И получается у него был выбор - делить время с Витьком и Гобером на позиции центра во Франции, либо быть основным центровым в Дрим-Тим Леброна. По-моему, выбор супер очевиден.
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xQcoW
ЛеМао сам отказался играть за Китай и выбрал легкий путь. Чему он удивляется
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Agent Smith
Ответ Курье Хамес
Насчёт Камеруна согласен, но они не факт что на Олимпиаде то будут. А с чего он должен был выбирать Францию, если он там не жил и даже никакого родственного отношения не имеет?
Ну, вместе с Сиакамом пройти не самый конкурентный африканский отбор вполне реально🏀
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Starkom
Ответ Agent Smith
Ну, вместе с Сиакамом пройти не самый конкурентный африканский отбор вполне реально🏀
Афробаскет - это то ещё мочилово. И судейство, и сам характер игры. Эмбиду там не понравится.
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Grin of Ant
Надеюсь его не возьмут.
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quznez
Было бы эпично, если в финале Сербия с Джокером обыграла бы этого перевёртыша с тройным гражданством.
Эх, мечты.
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