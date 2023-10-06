Владимир Родионов недоволен назначением судей на первые матчи «Автодора» в новом сезоне Лиги ВТБ

Президент «Автодора» выразил недовольство тем, что на домашний матч команды со столичным был назначен арбитр из Москвы Алексей Давыдов.

Также Родионов считает, что нарушен многолетний принцип «судья не может работать на двух подряд матчах одной и той же команды». Обе игры саратовцев в новом сезоне (с «Руной» и МБА) судил Андрей Шарапа.

«Начало сезона в лиге ВТБ, первые матчи навели меня на следующие мысли – неужели в России и странах ближнего зарубежья закончились судьи? Как так происходит, что в нарушение всех возможных норм, существующих во всех видах спорта, на выездной матч московской команды назначается главный судья из Москвы? Не хочу обсуждать качество работы арбитров, пусть этим занимаются специально обученные люди, но такие назначения, как минимум, сомнительны с этической точки зрения и порождают недоверие.

Как так получается, что, опять же, в нарушение многолетних принципов, арбитр из союзного государства обслуживает обе стартовые игры « » – с «Руной» и МБА? Никогда не поверю, что в 140-миллионной стране и ближнем зарубежье закончились судьи для Единой лиги ВТБ. Но главный вопрос – почему такие назначения становятся возможными?» – сказал Родионов.

«Автодор» уступил в двух стартовых встречах регулярного чемпионата.

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