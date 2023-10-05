Василий Карасев: «В Саратове играть всегда тяжело»

Теги Василий Карасев Автодор Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев рад, что его команде удалось довести до победы гостевой матч против «Автодора» (87:73).

«Самое главное, что мы выиграли, потому что в Саратове играть всегда тяжело. Очень специфический зал.

Действительно неплохие игроки, может быть, немного не хватает ротации, но сегодня «Автодор» показал качество. И сама игра это показала: первые две четверти была равная борьба, в третьей нам удалось оторваться, в четвертой ребята где-то подрасслабились. Но самое главное, что до победы довели», – сказал Карасев.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6

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