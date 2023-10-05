Василий Карасев: «В Саратове играть всегда тяжело»

Главный тренер МБА Василий Карасев рад, что его команде удалось довести до победы гостевой матч против « » (87:73).

«Самое главное, что мы выиграли, потому что в Саратове играть всегда тяжело. Очень специфический зал.

Действительно неплохие игроки, может быть, немного не хватает ротации, но сегодня «Автодор» показал качество. И сама игра это показала: первые две четверти была равная борьба, в третьей нам удалось оторваться, в четвертой ребята где-то подрасслабились. Но самое главное, что до победы довели», – сказал Карасев.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6