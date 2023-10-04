Глеб Шейко: «Все вкатились в сезон и набрали нужные кондиции»

Форвард МБА Глеб Шейко накануне матча против « » в Лиге ВТБ заявил, что его команда находится в хорошей форме.

«Мы начали сборы довольно рано, поэтому, как мне кажется, успели наиграть связи и набрать форму, чувствуем друг друга на площадке. Все вкатились в сезон и набрали нужные кондиции.

Не секрет, что «Автодору» мы на предсезонке проиграли, так что дополнительной мотивации искать не нужно. Саратовская команда всегда очень здорово играет на своем паркете, нет большой разницы, в каком составе соперник будет завтра, у «Автодора» много сильных игроков, которых нужно сдержать», – сказал Шейко.

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