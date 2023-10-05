Миленко Богичевич: «Не понимаем, почему такая энергия, как в четвертой четверти, не могла быть всю игру»

Главный тренер « » Миленко Богичевич заявил, что команде нужно извлечь урок из домашнего поражения от (73:87).

«Прежде всего, хотим поблагодарить людей, которые пришли нас поддержать сегодня. Они дали нам энергию вернуться в игру. Конечно, сожалеем, что не смогли принести победу.

Не понимаем, почему такая энергия, как в четвертой четверти, не могла быть всю игру. Это позволило команде соперника играть так, как они хотят. После чего у нас были большие проблемы в защите, позволили забить много легких мячей. Собственно, это тот вопрос, в котором будем разбираться, чтобы не допускать ошибок в будущем», – сказал Богичевич.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6