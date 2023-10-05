Миленко Богичевич: «Не понимаем, почему такая энергия, как в четвертой четверти, не могла быть всю игру»

Теги Автодор Единая лига ВТБ МБА Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич заявил, что команде нужно извлечь урок из домашнего поражения от МБА (73:87).

«Прежде всего, хотим поблагодарить людей, которые пришли нас поддержать сегодня. Они дали нам энергию вернуться в игру. Конечно, сожалеем, что не смогли принести победу.

Не понимаем, почему такая энергия, как в четвертой четверти, не могла быть всю игру. Это позволило команде соперника играть так, как они хотят. После чего у нас были большие проблемы в защите, позволили забить много легких мячей. Собственно, это тот вопрос, в котором будем разбираться, чтобы не допускать ошибок в будущем», – сказал Богичевич.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6

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