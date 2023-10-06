Звездный форвард «Клипперс» и калифорнийский клуб обсуждают продление контракта.

По словам Джорджа, он не прочь завершить карьеру в « ».

«Если бы это зависело от меня, то да, конечно. Я вернулся домой, в замечательную организацию, которая верит в победу и делает все возможное для ее достижения. Почему нет?

Было бы исполнением мечты бороться за титулы в майке «Клипперс», а потом иметь возможность сказать, что я играл дома и сделал здесь что-то важное. Так что да, это первый пункт в моей повестке», – признался Джордж.

Форвард может подписать с «Клипперс» продление на срок до четырех лет и 220 миллионов долларов.

«Насколько активно ведутся переговоры? Активно, но для успеха обе стороны должны быть на одной волне. Именно над этим мы и работаем», – сказал Джордж.

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