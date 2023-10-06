Пол Джордж и «Клипперс» обсуждают продление контракта. Форвард претендует на 220 млн долларов за 4 года

Теги возможные переходы Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж и калифорнийский клуб обсуждают продление контракта.

По словам Джорджа, он не прочь завершить карьеру в «Клипперс».

«Если бы это зависело от меня, то да, конечно. Я вернулся домой, в замечательную организацию, которая верит в победу и делает все возможное для ее достижения. Почему нет?

Было бы исполнением мечты бороться за титулы в майке «Клипперс», а потом иметь возможность сказать, что я играл дома и сделал здесь что-то важное. Так что да, это первый пункт в моей повестке», – признался Джордж.

Форвард может подписать с «Клипперс» продление на срок до четырех лет и 220 миллионов долларов.

«Насколько активно ведутся переговоры? Активно, но для успеха обе стороны должны быть на одной волне. Именно над этим мы и работаем», – сказал Джордж.

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14 комментариев

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rabindradat
травмат, которому в итоге нужно будет платить около 2-3 лямов$ за игру при таком раскладе...Если парусники поведутся на такую авантюру, убьют организацию на несколько лет вперёд
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+6
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mqh9pzrxgf
55 мультов) дальше больше) скоро и 100 млн в год кто-то получит)
+3
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+3
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Chinafon2012
Ответ kern-dll
Обычная сумма, с учетом заслуг. Сейчас уже контракты и по 300+ пойдут.
Но, всё же ПГ(именно с учётом заслуг в НБА) не Кавай, не Карри и не Леброн.Поэтому для него это сумма более чем хорошая.
+3
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Chinafon2012
Вот это сумма... 220 млн...
Если получится, то мои поздравления ПГ13.Лучшего завершения карьеры и представить сложно.
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jason82
Действительно, неужели они возьмут на себя такой риск?
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Борис Потапкин
в такую новость точно надо добавлять указание возраста человека)
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Igbin
Ужас. И так уже постоянно в лазарете, что же будет через два-три года. Один сезон, 25-30 млн. Не согласен, обмен на Хардена.
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boller_73
Каждый раз как топовый игрок подписывает контракт многие удивляются сумме) да, он травмат, но топ когда здоров и большинство зрителей идет на него и Кавая, а не на остальную часть команды. Таких игроков и так не особо много и сложно переманить к себе, поэтому каждая команда всегда будет кидать в них деньгами.
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Cash_flow
Джордж даже после всех травм безусловно игрок максимального контракта, но никак не на такой длительный срок. 4-летнее соглашение это огромный риск для Клипперс. Впрочем, это ведь Клипперс
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udod
никто ему ничего не даст до следующего лета
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Chinafon2012
Ответ mqh9pzrxgf
55 мультов) дальше больше) скоро и 100 млн в год кто-то получит)
Пипец ценники у звёзд НБА конечно...
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leon01
Ответ kern-dll
Обычная сумма, с учетом заслуг. Сейчас уже контракты и по 300+ пойдут.
телек у меня старенький,зрение уже не очень...поэтому заслуг его особо не заметил...но одобрямс...если что...
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