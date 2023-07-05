«Никс» отказались от варианта с Полом Джорджем из-за того, что игрок захотел продлить контракт
«Никс» отказались от варианта с Полом Джорджем из-за того, что игрок захотел получить продление контракта.
Об этом рассказал клубный обозреватель «Нью-Йорка» Алан Хан.
«У «Никс» был шанс на получение Пола Джорджа. Но оказалось, что это слишком дорого, они отказались от этого. «Нью-Йорк» инициировал переговоры с «Клипперс», те назвали цену, а потом Джордж сказал, что хочет продлить контракт», – заявил Хан.
33-летний Джордж в это межсезонье претендует на 220 миллионов долларов за 4 года. Если продления не будет, то следующим летом у него будет возможность воспользоваться опцией игрока и выйти из контракта.
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У Нью-Йорка был очень реальный шанс подписать Джеймса. Что-то вроде пытались сделать и на этом все. Ждали когда Леброн сам прибежит и попросит контракт.
ему не дадут длинный контракт нигде но от отказывается это понимать