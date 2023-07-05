«Никс» отказались от варианта с Полом Джорджем из-за того, что игрок захотел получить продление контракта.

Об этом рассказал клубный обозреватель « » Алан Хан.

«У «Никс» был шанс на получение . Но оказалось, что это слишком дорого, они отказались от этого. «Нью-Йорк» инициировал переговоры с « », те назвали цену, а потом Джордж сказал, что хочет продлить контракт», – заявил Хан.

33-летний Джордж в это межсезонье претендует на 220 миллионов долларов за 4 года. Если продления не будет, то следующим летом у него будет возможность воспользоваться опцией игрока и выйти из контракта.

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