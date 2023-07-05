«Никс» отказались от варианта с Полом Джорджем из-за того, что игрок захотел продлить контракт

Теги возможные переходы Клипперс Нью-Йорк НБА Пол Джордж Баскетбол

«Никс» отказались от варианта с Полом Джорджем из-за того, что игрок захотел получить продление контракта.

Об этом рассказал клубный обозреватель «Нью-Йорка» Алан Хан.

«У «Никс» был шанс на получение Пола Джорджа. Но оказалось, что это слишком дорого, они отказались от этого. «Нью-Йорк» инициировал переговоры с «Клипперс», те назвали цену, а потом Джордж сказал, что хочет продлить контракт», – заявил Хан.

33-летний Джордж в это межсезонье претендует на 220 миллионов долларов за 4 года. Если продления не будет, то следующим летом у него будет возможность воспользоваться опцией игрока и выйти из контракта.

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7 комментариев

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XobXob
То есть Нью-Йорк хотели его на год взять и потом что? Вроде всегда было наоборот, отказывались от обмена если игрок не хотел продлевать контракт. Или я что то не понял или новость криво написана. Жду пояснительную бригаду.
+13
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+13
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Dark Lion
Ответ XobXob
То есть Нью-Йорк хотели его на год взять и потом что? Вроде всегда было наоборот, отказывались от обмена если игрок не хотел продлевать контракт. Или я что то не понял или новость криво написана. Жду пояснительную бригаду.
Пг в следующем году 34, он травмат. Максимум наверное что никс хотели предложить это 2 года. Но видимо ПГ хочет на 4 года продлится о чем и сказал Никс
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gangstarr
Ответ XobXob
То есть Нью-Йорк хотели его на год взять и потом что? Вроде всегда было наоборот, отказывались от обмена если игрок не хотел продлевать контракт. Или я что то не понял или новость криво написана. Жду пояснительную бригаду.
Вероятно их отпугнули его хотелки, учитывая возраст. Через год-два, а может уже и в этом году его контракт будет мертвый груз в платежке. Никс же хотели выменять его, а по ходу сезона решить для себя какие деньги они готовы ему дать
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Локоть Артеста
Никс - самая непонятная для меня команда. С 2000 года они наверное потратили несколько миллиардов долларов на контракты и ни разу не дошли до финала. Ладно они выписывали бы контракты топовым игрокам, нет, всякого рода Джеромам Джеймсам, Стивам Фрэнсисам, Эдди Карри и т.д. Были Стефон Марбери (середина 2000-х), Амаре и Кармело, но ровным счётом ничего не добились. Айзея Томас столько наворотил, что Никс несколько лет разгребали его наследие. Очистив платёжку, снова набрали какую-то муть.
У Нью-Йорка был очень реальный шанс подписать Джеймса. Что-то вроде пытались сделать и на этом все. Ждали когда Леброн сам прибежит и попросит контракт.
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NEXTINHO
Ответ XobXob
То есть Нью-Йорк хотели его на год взять и потом что? Вроде всегда было наоборот, отказывались от обмена если игрок не хотел продлевать контракт. Или я что то не понял или новость криво написана. Жду пояснительную бригаду.
Логика здесь есть. В период игры за Клипперс, Пол проводил максимум 56 игр за сезон, все остальное время смотрел баскетбол. К 38, когда закончится данное продление на 4 года(начнёт действовать со следующего сезона), он с высокой долей вероятности станет "обузой". Поэтому Никс хотят чтобы он поиграл за них сезончик, а дальше попытаться сократить либо срок, либо сумму.
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Максим Макеев
тоже самое происходит и с харденом
ему не дадут длинный контракт нигде но от отказывается это понимать
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Шарлотка
Правильно ли я понимаю, что он претендует, но ему клубы могут предложить например на 2 года, но сумма в год будет 55 млн (220/4)?
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