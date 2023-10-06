Николя Батюм о выборе Эмбиидом сборной США: «Я бы на его месте принял такое же решение»

Теги Клипперс Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Николя Батюм Джоэл Эмбиид Баскетбол

Форвард «Клипперс» и сборной Франции Николя Батюм заявил, что принимает решение центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида играть за сборную США.

Действующий MVP выбирал между США и Францией.

«Эмбиид пришел к нам и попросил о гражданстве. Когда все это случилось, он обращался и ко мне, мы обсудили этот вопрос. Я был бы очень рад видеть его в нашей команде. Джоэл в итоге принял тот решение, которое считает лучшим для себя.

Я бы на его месте принял такое же решение. Вы видели тех ребят, которые изъявили желание играть за США. И этой команде не хватает разве что «большого», чтобы получилась идеальная пятерка. Им нужен один из лучших, если не самый лучший «большой». Когда я узнал о решении Джоэла, подумал, что это справедливо», – сказал Батюм.

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5 комментариев

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Евгений Артюшков
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Артём Альбрехт
Родился в Камеруне и жил там до 16, потом поехал в США. Мог бы понять выбор между США где он научился играть в баскетбол, и Камеруном местом где он родился и прожил все детство..Когда он стал французом?
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Stinger033
Если бы я был французом, то мне было бы больно слышать такое от капитана своей сборной…
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gangstarr
Ответ Артём Альбрехт
Родился в Камеруне и жил там до 16, потом поехал в США. Мог бы понять выбор между США где он научился играть в баскетбол, и Камеруном местом где он родился и прожил все детство..Когда он стал французом?
Камерун бывшая французская колония, его родной язык получается французский скорее всего, может быть поэтому и Франция
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