Николя Батюм о выборе Эмбиидом сборной США: «Я бы на его месте принял такое же решение»

Форвард « » и сборной Франции Николя Батюм заявил, что принимает решение центрового «Филадельфии» играть за сборную США.

Действующий MVP выбирал между США и Францией.

«Эмбиид пришел к нам и попросил о гражданстве. Когда все это случилось, он обращался и ко мне, мы обсудили этот вопрос. Я был бы очень рад видеть его в нашей команде. Джоэл в итоге принял тот решение, которое считает лучшим для себя.

Я бы на его месте принял такое же решение. Вы видели тех ребят, которые изъявили желание играть за США. И этой команде не хватает разве что «большого», чтобы получилась идеальная пятерка. Им нужен один из лучших, если не самый лучший «большой». Когда я узнал о решении Джоэла, подумал, что это справедливо», – сказал Батюм.

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