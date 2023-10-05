Грегг Попович о решении Джоэла Эмбиида играть за сборную США: «Чем сильнее команда, тем лучше»

Главный тренер « » прокомментировал решение (« ») представлять США на Олимпийских играх 2024 года в .

«Чем сильнее команда, тем лучше.

Международные турниры – сложные, и иметь на нашей стороне игрока такого калибра, как Джоэл — это огромный плюс. Отличная новость для нас, и мы приветствуем его с распростертыми объятиями», – сказал Попович.

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