Грегг Попович о решении Джоэла Эмбиида играть за сборную США: «Чем сильнее команда, тем лучше»

Теги Филадельфия Сан-Антонио Грегг Попович сборная США НБА Париж-2024 Джоэл Эмбиид Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович прокомментировал решение Джоэла ЭмбиидаФиладельфия») представлять США на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Чем сильнее команда, тем лучше.

Международные турниры – сложные, и иметь на нашей стороне игрока такого калибра, как Джоэл — это огромный плюс. Отличная новость для нас, и мы приветствуем его с распростертыми объятиями», – сказал Попович.

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2 комментария

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Tim Timson
мы приветствуем... Дед все таки живёт баскетболом, казалось бы уже не в сборной, но за Керра переживает и страну)
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banderos
Ответ Tim Timson
мы приветствуем... Дед все таки живёт баскетболом, казалось бы уже не в сборной, но за Керра переживает и страну)
Грегг Попович лично для меня к 2023 году превратился в Осборна Кокса - героя Джона Малковича в фильме "После прочтения сжечь".
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