Си Джей Брайс набрал 27 очков и стал автором победного броска в матче с «Локо»

Теги Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Парма Си Джей Брайс Баскетбол

Атакующий защитник «Пармы» Си Джей Брайс стал главным героем матча Единой лиги Втб против «Локомотива-Кубань» (87:85 ОТ) в Краснодаре.

В дебютной для себя встрече в Лиге Брайс набрал 27 очков (9 из 15 с игры), 2 подбора и 2 передачи за 35 минут со скамейки.

Также Си Джей стал автором победного попадания под сирену в овертайме.

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