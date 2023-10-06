Си Джей Брайс набрал 27 очков и стал автором победного броска в матче с «Локо»
Атакующий защитник «Пармы» Си Джей Брайс стал главным героем матча Единой лиги Втб против «Локомотива-Кубань» (87:85 ОТ) в Краснодаре.
В дебютной для себя встрече в Лиге Брайс набрал 27 очков (9 из 15 с игры), 2 подбора и 2 передачи за 35 минут со скамейки.
Также Си Джей стал автором победного попадания под сирену в овертайме.
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