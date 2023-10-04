Александер Секулич о матче с «Пармой»: «Уверен, что сыграем лучше, чем в Казани»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Парма Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ против «Пармы».

– Как проходит подготовка?

– У нас все еще неполный состав, поэтому к нам присоединились игроки из второй команды. Чтобы помочь в тренировочном процессе, а, возможно, и в матче. Несмотря на определенные сложности, я уверен, что сыграем лучше, чем в Казани.

– Против УНИКСа в Единой лиге ВТБ дебютировали сразу два выпускника молодежной команды – Кирилл Темиров и Сергей Щетинин. Насколько они психологически готовы к игре на новом для себя уровне?

– Я бы не стал говорить об игре конкретных ребят в прошлом матче. Всем без исключения нужно работать еще сильнее и играть лучше. Команде в целом необходимо минимизировать ошибки и в защите, и в нападении. Нам уже завтра предстоит матч с серьезным соперником, у которого в составе сильные легионеры, а возглавляет их отличный тренер. Вопрос в том, насколько психологически готова помочь наша молодежь. В общем, всей команде нужно будет показывать свой лучший баскетбол.

– Что можно сказать о конкуренции в Единой лиге ВТБ, с учетом того, что количество участников увеличилось?

– Никого из соперников нельзя недооценивать, необходимо подходить со всей серьезностью к каждому матчу. Хочешь выиграть – в «пол-ноги» это точно не получится, необходима полная концентрация, нужно полностью отдавать всего себя в каждой игре. Предстоящий сезон будет очень конкурентным в плане борьбы и результатов.

– Что скажете болельщикам накануне первого домашнего матча?

– Будем рады увидеть их на трибунах. Мы сделаем все, чтобы эта встреча прошла в положительном ключе – сделаем все от нас зависящее, чтобы одержать победу и посвятить ее им.

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