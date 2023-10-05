Александр Секулич: «Когда за 37 секунд до конца ведем 4 очка и владеем мячом – такие матчи надо без вопросов доводить до победы»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич заявил, что потеря концентрации стала причиной поражения от «Пармы» в овертайме (85:87 ОТ).

«Поздравляю соперника с победой. Они были лучше во многих компонентах. Особенно в борьбе за отскок – считаю это ключевым фактором их победы.

Когда за 37 секунд до конца ведем 4 очка и владеем мячом – такие матчи надо без вопросов доводить до победы. Нам надо как следует поработать над концентрацией. Да, у нас молодые игроки, но не их недостаток опыта привел нас к поражению.

Проиграли, потому что многие игроки не выполнили того, чего требовал от них тренерский штаб», – сказал Секулич.

«Руна» и «Уралмаш» хороши. Начали в Лиге ВТБ с побед и хотят вмешаться в борьбу за Топ-6