Хавьер Паскуаль: «Говорить о фаворите всего сезона пока слишком рано»

Главный тренер « » после победы над «Самарой» (84:76) заявил, что говорить о фаворите сезона пока рано.

«Спасибо «Самаре» за игру. И спасибо нашим болельщикам, которые приехали из Санкт-Петербурга поддержать команду, было очень приятно их слышать на матче.

Что касается матча, то мы очень хорошо начали и играли с нужной концентрацией первые 15-16 минут. После этого были определенные ошибки, которые позволили «Самаре» вернуться в игру. Но в итоге мы справились и смогли победить.

Для нас это очень важно после поражения в предыдущем матче. Но уже через несколько дней нам предстоит важная игра с ЦСКА, у которого будет больше времени на отдых.

А говорить о фаворите всего сезона сейчас пока слишком рано: сезон предстоит долгий, нужно просто работать и играть», – сказал Паскуаль.

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