Сергей Кущенко: «В Лиге ВТБ с самого первого тура начался классный и непредсказуемый сезон»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от стартовых матчей нового сезона.

«Первые игровые дни нового сезона получились очень интересными и практически все матчи показали, что в этом сезоне нас ждут уникальные спортивные результаты и командам надо настраиваться на борьбу с первых туров. Проходных игр не будет. Как мы помним, практически все клубы задекларировали себе попадание в шестерку. При этом « » уже отобрал у «Зенита» одну победу, и я бы рекомендовал таким командам как «Парма», «Автодор», «Енисей» быть готовыми к конкуренции, так как новички в этому году очень амбициозны и в спортивном плане сильны.

В итоге, думаю, и «Зенит», и ЦСКА наберут свою форму, тот же УНИКС в уже первом официальном матче показал, кто тут чемпион. Поэтому любая победа до конца первого раунда является основной задачей для клубов, которые хотят попасть в шестерку. Туда в итоге попадут команды, которые смогут одержать победы над конкурентами и, бонусом, будут выигрывать матчи против « », , « », или «Нижнего», который также является претендентом на попадание в шестерку.

Могу уверенно сказать, что у нас начался классный и непредсказуемый сезон с самого первого тура.

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