Сергей Кущенко: «В Лиге ВТБ с самого первого тура начался классный и непредсказуемый сезон»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко УНИКС Локомотив-Кубань Зенит БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от стартовых матчей нового сезона.

«Первые игровые дни нового сезона получились очень интересными и практически все матчи показали, что в этом сезоне нас ждут уникальные спортивные результаты и командам надо настраиваться на борьбу с первых туров. Проходных игр не будет. Как мы помним, практически все клубы задекларировали себе попадание в шестерку. При этом «Уралмаш» уже отобрал у «Зенита» одну победу, и я бы рекомендовал таким командам как «Парма», «Автодор», «Енисей» быть готовыми к конкуренции, так как новички в этому году очень амбициозны и в спортивном плане сильны.

В итоге, думаю, и «Зенит», и ЦСКА наберут свою форму, тот же УНИКС в уже первом официальном матче показал, кто тут чемпион. Поэтому любая победа до конца первого раунда является основной задачей для клубов, которые хотят попасть в шестерку. Туда в итоге попадут команды, которые смогут одержать победы над конкурентами и, бонусом, будут выигрывать матчи против «Зенита», ЦСКА, «Локо», УНИКСа или «Нижнего», который также является претендентом на попадание в шестерку.

Могу уверенно сказать, что у нас начался классный и непредсказуемый сезон с самого первого тура.

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