Дражен Анзулович о матче с «Зенитом»: «Хочу, чтобы «Самара» показала качество»

Теги Зенит Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в рамках Лиги ВТБ.

«После игры с «Енисеем» у нас было четыре дня для тренировок и подготовки к следующему матчу. Мы стараемся посмотреть и разобрать все, что играет «Зенит». Мы с уважением относимся к этой команде. Конечно, смотрели матч «Зенита» против «Уралмаша». «Уралмаш» показал очень хорошую игру. «Зенит» же, проиграв, теперь наверняка будет мобилизован на сто процентов.

Я хочу, чтобы моя команда завтра показала качество. Мы стараемся, чтобы физически и тактически игроки подошли к матчу в оптимальной готовности. Но с болельщиками наша команда будет еще сильнее! Мы надеемся, что все болельщики в зале будут довольны тем, как играет команда. Будет ли этого достаточно для победы – увидим уже в игре», – считает Анзулович.

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