Джимми Батлер: «Меня больше раздражает, что Лиллард перешел в «Милуоки» к Эдриану Гриффину. А все знают, что мне не нравится Гриффин еще со времен «Чикаго»
Лидер «Майами» Джимми Батлер ответил на вопрос, как отреагировал на переходы разыгрывающих Дэмиана Лилларда («Милуоки») и Дрю Холидэя («Бостон»).
«Я рад за них обоих.
Меня больше раздражает, что Лиллард перешел в «Милуоки», потому что он перешел в команду Эдриана Гриффина. А все знают, что мне не нравится Эдриан Гриффин. Совсем. Еще со времен «Чикаго».
Но я рад за «Бакс». Они стали лучше, а значит, дали нам возможность стать лучше самим», – сказал Батлер Miami Herald.
Гриффин был наставником Батлера в его первые годы в лиге. Получив награду самого прогрессирующего игрока в 2015 году, Батлер сказал, что Гриффин «во многом повлиял на то, кем он является сегодня».
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