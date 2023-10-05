Джимми Батлер: «Меня больше раздражает, что Лиллард перешел в «Милуоки» к Эдриану Гриффину. А все знают, что мне не нравится Гриффин еще со времен «Чикаго»

Лидер « » ответил на вопрос, как отреагировал на переходы разыгрывающих («Милуоки») и («Бостон»).

«Я рад за них обоих.

Меня больше раздражает, что Лиллард перешел в « », потому что он перешел в команду Эдриана Гриффина. А все знают, что мне не нравится Эдриан Гриффин. Совсем. Еще со времен «Чикаго».

Но я рад за «Бакс». Они стали лучше, а значит, дали нам возможность стать лучше самим», – сказал Батлер Miami Herald.

Гриффин был наставником Батлера в его первые годы в лиге. Получив награду самого прогрессирующего игрока в 2015 году, Батлер сказал, что Гриффин «во многом повлиял на то, кем он является сегодня».

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