Джимми Батлер: «Меня больше раздражает, что Лиллард перешел в «Милуоки» к Эдриану Гриффину. А все знают, что мне не нравится Гриффин еще со времен «Чикаго»

Теги Эдриан Гриффин Майами Милуоки НБА Дрю Холидэй Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер ответил на вопрос, как отреагировал на переходы разыгрывающих Дэмиана Лилларда («Милуоки») и Дрю Холидэя («Бостон»).

«Я рад за них обоих.

Меня больше раздражает, что Лиллард перешел в «Милуоки», потому что он перешел в команду Эдриана Гриффина. А все знают, что мне не нравится Эдриан Гриффин. Совсем. Еще со времен «Чикаго».

Но я рад за «Бакс». Они стали лучше, а значит, дали нам возможность стать лучше самим», – сказал Батлер Miami Herald.

Гриффин был наставником Батлера в его первые годы в лиге. Получив награду самого прогрессирующего игрока в 2015 году, Батлер сказал, что Гриффин «во многом повлиял на то, кем он является сегодня».

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА

Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Это ревность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адилет Сапаров
Да он угарает)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий