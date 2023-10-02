Джимми Батлер о своих эмоциях на прошлой неделе: «Я был радостный, потом злой и грустный, а затем в ярости. Все равно обыграю «Милуоки» на пути к чемпионству»
Лидер «Майами» Джимми Батлер дал небольшое интервью журналистке Тэйлор Рукс: рассказал, с чем связан его новый образ и какие эмоции он испытывает.
– Начнем с очевидного. Ты сказал, что это «эмо-стадия». В чем она выражается?
– Просто очень эмоционален сейчас. Столько всего связанного с баскетболом произошло за последнюю неделю. Весь в черном, а эмоции так и хлещут.
– Расскажи об эмоциях, через которые ты прошел за последнюю неделю.
– Я был радостный, потом злой, потом грустный, а затем снова веселый, потом в ярости, а потом... снова грустный. Но сейчас я рад; вам не видно – я не улыбаюсь, но очень счастлив.
– Давай поговорим про этот круговорот эмоций. Дэмиан Лиллард переходит в «Милуоки» – какой была твоя реакция?
– Никому не говорю, что чувствую. Просто справляюсь с эмоциями надлежащим образом. Но я правда рад за Дэйма. Что он попал туда, где ему рады и где у него есть возможность стать чемпионом. Также рад за Эдриана Гриффина, потому что в свой первый сезон он получил в руководство невероятный состав. Но я все равно останусь собой. И я обыграю Дэйма, Янниса и Эдриана Гриффина на своем пути к чемпионству, – сказал Батлер.
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