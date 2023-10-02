Джимми Батлер о своих эмоциях на прошлой неделе: «Я был радостный, потом злой и грустный, а затем в ярости. Все равно обыграю «Милуоки» на пути к чемпионству»

Теги Эдриан Гриффин Майами Милуоки НБА Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер дал небольшое интервью журналистке Тэйлор Рукс: рассказал, с чем связан его новый образ и какие эмоции он испытывает.

– Начнем с очевидного. Ты сказал, что это «эмо-стадия». В чем она выражается?

– Просто очень эмоционален сейчас. Столько всего связанного с баскетболом произошло за последнюю неделю. Весь в черном, а эмоции так и хлещут.

– Расскажи об эмоциях, через которые ты прошел за последнюю неделю.

– Я был радостный, потом злой, потом грустный, а затем снова веселый, потом в ярости, а потом... снова грустный. Но сейчас я рад; вам не видно – я не улыбаюсь, но очень счастлив.

– Давай поговорим про этот круговорот эмоций. Дэмиан Лиллард переходит в «Милуоки» – какой была твоя реакция?

– Никому не говорю, что чувствую. Просто справляюсь с эмоциями надлежащим образом. Но я правда рад за Дэйма. Что он попал туда, где ему рады и где у него есть возможность стать чемпионом. Также рад за Эдриана Гриффина, потому что в свой первый сезон он получил в руководство невероятный состав. Но я все равно останусь собой. И я обыграю Дэйма, Янниса и Эдриана Гриффина на своем пути к чемпионству, – сказал Батлер.

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10 комментариев

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namankey
Джимми опять говорит то же самое. Опять в него никто не верит, Бакс и Селтикс явные фавориты востока. Но восток - дело тонкое, где тонко там и рвется)
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+9
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Алексааандр
его уверенность, это конечно хорошо, но объективно говоря, они за межсезонье ничего не сделали, кророме как выбрали хорошего игрока на драфте. как они будут против такого востока играть, непонятно
+2
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AlexKhokhlov
Ответ Алексааандр
его уверенность, это конечно хорошо, но объективно говоря, они за межсезонье ничего не сделали, кророме как выбрали хорошего игрока на драфте. как они будут против такого востока играть, непонятно
В прошлом году то же самое писали)
+2
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alex765
Мне кажется потолок этого состава был в прошлом сезоне, вряд ли они ещё выйдут в финал, в ближайшее время.
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Эрмек Акбаев
Ответ Алексааандр
его уверенность, это конечно хорошо, но объективно говоря, они за межсезонье ничего не сделали, кророме как выбрали хорошего игрока на драфте. как они будут против такого востока играть, непонятно
ну вернули Ричардсона, который неплохо катал когда играл за Майами
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Егор Логвинов
Уверенность чемпиона, так держать!
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Tim Timson
зачем старика обманывает?)
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Drob003
Ему определённо нужен помощник в команде. Одному до гайки не добраться, бензин закончится
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banderos
Ответ alex765
Мне кажется потолок этого состава был в прошлом сезоне, вряд ли они ещё выйдут в финал, в ближайшее время.
Вот вообще не удивлюсь, если Хит еще раз заедут в финал. Просто на характере и дисциплине.
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