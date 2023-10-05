Джимми Батлер о том, как на него повлияют новые правила: «Никак. Потому что меня не волнуют ни символические пятерки, ни проклятые награды»

Форвард « » пообщался с прессой в тренировочном лагере команды.

Батлер рассказал, как он относится к введению новых правил по распределению нагрузки и назвал число матчей, которое он хочет провести в предстоящем регулярном чемпионате.

Отныне два звездных игрока не смогут одновременно получить отдых от организации. Баскетболисты также должны провести минимум 65 матчей, за небольшими исключениями, чтобы иметь право на получение индивидуальных наград и претендовать на попадание в символические пятерки.

«10 матчей. Десять. Вот так. Число 10.

Никак на меня не повлияет. Потому что меня не волнуют ни символические пятерки, ни проклятые награды. Я буду играть, когда здоров, и буду выходить на площадку и помогать своей команде побеждать. Они могут себе там любые числа напридумывать, все могут ненавидеть меня, а я все равно буду приходить домой и ужинать со своим ребенком. Вот и все, что меня волнует», – сказал Батлер.

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